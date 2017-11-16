В Ижевске торчок украл у мамы стиральную машину

Опубликована: Сегодня 10:42



фото: om-saratov.ru фото: om-saratov.ru

Женщина обнаружила пропажу, когда вернулась домой с работы. Она сама рассказала сотрудникам полиции, что подозревает в совершении преступления собственного сына, страдающего от наркотической зависимости и состоящего на учете в наркологическом диспансере.Задержанный 15 ноября сынок признался, что сдал похищенную стиральную машину на запчасти в специализирующийся на ремонте бытовой техники сервисный центр.Похищенное было благополучно возвращено владелице. В отношении нерадивого сына заведено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшей»), по которому мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.