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В Ижевске торчок украл у мамы стиральную машину
Опубликована: Сегодня 10:42 Ранее судимого ижевчанина задержали за кражу стиральной машины из квартиры матери. Имея доступ в ее жилище и зная о ее отсутствии, 31-летний мужчина днем 8 ноября похитил из ее квартиры стиральный агрегат.
Женщина обнаружила пропажу, когда вернулась домой с работы. Она сама рассказала сотрудникам полиции, что подозревает в совершении преступления собственного сына, страдающего от наркотической зависимости и состоящего на учете в наркологическом диспансере.
Задержанный 15 ноября сынок признался, что сдал похищенную стиральную машину на запчасти в специализирующийся на ремонте бытовой техники сервисный центр.
Похищенное было благополучно возвращено владелице. В отношении нерадивого сына заведено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшей»), по которому мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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