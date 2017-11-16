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Сбитый в Киясовском районе Удмуртии пешеход скончался в больнице
Опубликована: Сегодня 11:53 Накануне, 15 ноября, в Киясовском районе сбили пожилого мужчину. Как сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, произошло ДТП около 7 часов утра на 3 км автодороги «Киясово-Объездная».
57-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» наехал на пешехода-мужчину, 1948 года рождения, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части. Отмечается, что мужчина был в темной одежде, без световозвращающих элементов.
В результате происшествия пешехода госпитализировали, но сегодня около полудня от полученных травм он скончался в больнице.
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