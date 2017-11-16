Сбитый в Киясовском районе Удмуртии пешеход скончался в больнице

Опубликована: Сегодня 11:53



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

57-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» наехал на пешехода-мужчину, 1948 года рождения, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части. Отмечается, что мужчина был в темной одежде, без световозвращающих элементов.В результате происшествия пешехода госпитализировали, но сегодня около полудня от полученных травм он скончался в больнице.