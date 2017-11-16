Тимур Меджитов возглавил агентство информатизации и связи Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:05



фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отбор на эту должность проводился в три этапа. Тимур Меджитов прошел их все, после чего встретился с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым. Стороны обсудили потенциал развития вверенной Меджитову отрасли. К своим обязанностям Тимур Меджитов приступил 16 ноября 2017 года.: Тимур Ришатович Меджитов родился 24 июня 1984 года в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР. В 2005 году окончил «Ижевский государственный технический университет» по специальности «Автомобиле- и тракторостроение» и по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». В 2010 году прошел обучение по программе «Управление персоналом в подразделении».В 2005 году – инженер по сопровождению программного обеспечения ООО «Компания «Гарант»;С 2005 по 2011 год – менеджер по продажам ООО «ДИРЕКТУМ»;В 2011 году – руководитель направления по работе с органами власти ООО «ДИРЕКТУМ»;2011 – 2015 годы – руководитель группы продаж ООО «ДИРЕКТУМ»;2015 – 2017 годы – заместитель директора по работе с органами власти ООО «ДИРЕКТУМ»;С 2017 года - по настоящее время – руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики.Женат, воспитывает двоих детей.