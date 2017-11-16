Затопленный в Иже «ВАЗ-2111» из Удмуртии с тремя погибшими достали в Татарстане

Опубликована: Сегодня 14:16



фото: ГУ МЧС по РТ фото: ГУ МЧС по РТ

Прибывшие на место водолазы из Набережных Челнов достали из салона автомобиля тела мужчин 43 и 37 лет и неустановленной женщины. Также ищут тело 62-летнего рыбака, который был с ними в компании.По предварительной версии, нетрезвая женщина села за руль машины и, не справившись с управлением, съехала в реку.