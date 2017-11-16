Затопленный в Иже «ВАЗ-2111» из Удмуртии с тремя погибшими достали в Татарстане

Опубликована: Сегодня 14:16

фото: ГУ МЧС по РТ
В Агрызском районе Татарстана из воды достали «ВАЗ-2111» из Удмуртии с тремя погибшими. Как пишут «Вести КАМАЗа», сообщение о том, что в реке Иж обнаружен затопленный автомобиль, поступило на пульт дежурного МЧС утром 15 ноября.

Прибывшие на место водолазы из Набережных Челнов достали из салона автомобиля тела мужчин 43 и 37 лет и неустановленной женщины. Также ищут тело 62-летнего рыбака, который был с ними в компании.

По предварительной версии, нетрезвая женщина села за руль машины и, не справившись с управлением, съехала в реку.



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