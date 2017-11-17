Несколько торговых центров одновременно эвакуировали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:36

фото: vk.com/udmurtiya18rus/Дмитрий Стеценко
Несколько торговых центров одновременно эвакуировали сегодня в Ижевске. Об этом сообщают пользователи группы ИГГС соцсети ВКонтакте.

Оказалось, что около 15.00 поступили звонки о находящихся в ТРК Столица, ТРК Петровский и ТЦ КИТ взрывных устройствах. На местах работают спецслужбы города. Всех посетителей и сотрудников зданий вывели на улицу.

Также появилось сообщение о заложенной в администрации города бомбе. Все сообщения сейчас проверяются.


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