Несколько торговых центров одновременно эвакуировали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:36



фото: vk.com/udmurtiya18rus/Дмитрий Стеценко фото: vk.com/udmurtiya18rus/Дмитрий Стеценко

Оказалось, что около 15.00 поступили звонки о находящихся в ТРК Столица, ТРК Петровский и ТЦ КИТ взрывных устройствах. На местах работают спецслужбы города. Всех посетителей и сотрудников зданий вывели на улицу.Также появилось сообщение о заложенной в администрации города бомбе. Все сообщения сейчас проверяются.