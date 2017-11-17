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Несколько торговых центров одновременно эвакуировали в Ижевске
Опубликована: Сегодня 15:36 Несколько торговых центров одновременно эвакуировали сегодня в Ижевске. Об этом сообщают пользователи группы ИГГС соцсети ВКонтакте.
Оказалось, что около 15.00 поступили звонки о находящихся в ТРК Столица, ТРК Петровский и ТЦ КИТ взрывных устройствах. На местах работают спецслужбы города. Всех посетителей и сотрудников зданий вывели на улицу.
Также появилось сообщение о заложенной в администрации города бомбе. Все сообщения сейчас проверяются.