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Профессор Удмуртского госуниверситета выгнал студентку в хиджабе с лекции
Опубликована: Сегодня 16:22 Руководство Удмуртского государственного университета сделало строгий выговор преподавателю, выгнавшему с лекции студентку в хиджабе. Как пишет Islamnews, этот случай стал предметом обсуждения на прошедшем в Ижевске 12 ноября республиканском семинаре «Ислам в современной Удмуртии».
Инцидент произошел в октябре этого года на лекции профессора Бехтерева Сергея Львовича, работающего на кафедре Теории и истории государства и права. Преподаватель запретил студентке-мусульманке, которая пришла на занятия в хиджабе, присутствовать на лекции. Мужчина в грубой форме потребовал от девушки снять платок или покинуть аудиторию, а затем и вовсе вызвал охрану. В своих высказываниях профессор упомянул термин «терроризм».
Впоследствии пострадавшая студентка и порядка 30 её однокурсников пожаловались на преподавателя в прокуратуру. В итоге Бехтерев получил от руководства вуза строгий выговор с занесением в трудовую книжку.
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