Профессор Удмуртского госуниверситета выгнал студентку в хиджабе с лекции

Опубликована: Сегодня 16:22



фото: ryb.ru фото: ryb.ru

Инцидент произошел в октябре этого года на лекции профессора Бехтерева Сергея Львовича, работающего на кафедре Теории и истории государства и права. Преподаватель запретил студентке-мусульманке, которая пришла на занятия в хиджабе, присутствовать на лекции. Мужчина в грубой форме потребовал от девушки снять платок или покинуть аудиторию, а затем и вовсе вызвал охрану. В своих высказываниях профессор упомянул термин «терроризм».Впоследствии пострадавшая студентка и порядка 30 её однокурсников пожаловались на преподавателя в прокуратуру. В итоге Бехтерев получил от руководства вуза строгий выговор с занесением в трудовую книжку.