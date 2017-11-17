Пьяного жителя Завьяловского района сотрудники ДПС задерживали со стрельбой

Опубликована: Сегодня 17:18



фото: cheltv.ru фото: cheltv.ru

В ходе преследования с включенными световыми и звуковыми спецсигналами водителю «Нивы» неоднократно высказывались требования об остановке, однако тот лишь давил на педаль газа, создавая аварийные ситуации. Сотрудник ДПС применил табельное оружие и повредил задние колеса. Но несмотря на это, водитель продолжил движение. Автомобиль был остановлен у одного из домов дер. Подшивалово.Водителя задержали. Им оказался 28-летний житель Завьяловского района, лишенный права управления транспортным средством в 2016 году. Кроме того, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные протоколы и собран материал для привлечения к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).