В Ижевске вновь открылся пункт временного пребывания бездомных «Тёплый кров»

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: miloserdie.ru фото: miloserdie.ru

Открытие пункта пребывания бездомных началось с молебна на начало благого дела, совершенного митрополитом Викторином, после чего владыка обратился к присутствующим со словом.«Цель проекта – это проявить милосердие к тем, кто по тем или иным причинам оказался бездомным. Не дай Бог никому оказаться в такой ситуации… Отрадно, что есть такие примеры, когда люди, пришедшие в «Теплый кров», вставали на путь изменения своей жизни и мы им помогли восстановить документы, найти работу, снять жилье…», — рассказал владыка о трехлетнем опыте работы проекта. Также владыка поблагодарил тех, кто трудится над «Теплым кровом».Пункт временного пребывания бездомных будет работать по установившемуся определенному режиму: в 8 вечера начинается прием на ночлег, затем желающих переночевать в палатке регистрируют и выдают им горячее питание. Утром палатку освобождают и проводят санитарную обработку. На каждого ночующего будет заводиться карточка с фотографией, анкетой и перечнем оказанных человеку благотворительных услуг. Кроме того, с обитателями «Теплого крова» будет ежедневно работать социальный работник, задача которого помочь людям без определенного места жительства социально реабилитироваться.Желающие помочь проекту могут принести продукты питания и теплую одежду.