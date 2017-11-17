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В Ижевске вновь открылся пункт временного пребывания бездомных «Тёплый кров»
Опубликована: Сегодня 08:30 В Ижевске в третий раз открылся пункт временного пребывания бездомных «Тёплый кров». Цель этого проекта – не дать замерзнуть людям, оказавшимся на улице в холодный период года. Впервые проект был запущен зимой 2015 года и сразу же показал свою эффективность. Десятки бездомных получили ночлег, горячее питание, а некоторые даже смогли восстановить документы и начать приспосабливаться к обществу. Как и в прошлом году, палатка разместилась на площадке по адресу ул. Ключевой Поселок, 77.
Открытие пункта пребывания бездомных началось с молебна на начало благого дела, совершенного митрополитом Викторином, после чего владыка обратился к присутствующим со словом.
«Цель проекта – это проявить милосердие к тем, кто по тем или иным причинам оказался бездомным. Не дай Бог никому оказаться в такой ситуации… Отрадно, что есть такие примеры, когда люди, пришедшие в «Теплый кров», вставали на путь изменения своей жизни и мы им помогли восстановить документы, найти работу, снять жилье…», — рассказал владыка о трехлетнем опыте работы проекта. Также владыка поблагодарил тех, кто трудится над «Теплым кровом».
Пункт временного пребывания бездомных будет работать по установившемуся определенному режиму: в 8 вечера начинается прием на ночлег, затем желающих переночевать в палатке регистрируют и выдают им горячее питание. Утром палатку освобождают и проводят санитарную обработку. На каждого ночующего будет заводиться карточка с фотографией, анкетой и перечнем оказанных человеку благотворительных услуг. Кроме того, с обитателями «Теплого крова» будет ежедневно работать социальный работник, задача которого помочь людям без определенного места жительства социально реабилитироваться.
Желающие помочь проекту могут принести продукты питания и теплую одежду.
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