После избиения 13-летней школьницы сверстницей следователи начали проверку

Опубликована: Сегодня 18:16

фото: скриншот видео
Сотрудники следственного управления СК России по Удмуртской Республике начали доследственную проверку после избиения в Воткинске школьницы. Видеоролик (внимание, содержит ненормативную лексику!), в котором 13-летнюю девочку избивает ее сверстница, был размещен в сети Интернет.

Инцидент произошел возле стадиона «Знамя» 2 ноября этого года. Две 13-летние школьницы после уроков по предварительной договоренности встретились в условленном месте. Здесь между девочками произошел конфликт, в ходе которого одна из них нанесла побои другой, в том числе ногой по голове.

В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики Воткинска.



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