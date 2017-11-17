|
После избиения 13-летней школьницы сверстницей следователи начали проверку
Опубликована: Сегодня 18:16 Сотрудники следственного управления СК России по Удмуртской Республике начали доследственную проверку после избиения в Воткинске школьницы. Видеоролик (внимание, содержит ненормативную лексику!), в котором 13-летнюю девочку избивает ее сверстница, был размещен в сети Интернет.
Инцидент произошел возле стадиона «Знамя» 2 ноября этого года. Две 13-летние школьницы после уроков по предварительной договоренности встретились в условленном месте. Здесь между девочками произошел конфликт, в ходе которого одна из них нанесла побои другой, в том числе ногой по голове.
В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики Воткинска.
Загрузка...