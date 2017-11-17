После избиения 13-летней школьницы сверстницей следователи начали проверку

Опубликована: Сегодня 18:16



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Инцидент произошел возле стадиона «Знамя» 2 ноября этого года. Две 13-летние школьницы после уроков по предварительной договоренности встретились в условленном месте. Здесь между девочками произошел конфликт, в ходе которого одна из них нанесла побои другой, в том числе ногой по голове.В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики Воткинска.