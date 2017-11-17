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В Марий Эл 15 человек погибли при столкновении микроавтобуса и лесовоза
Опубликована: Сегодня 09:22 В Марий Эл вечером 16 ноября при столкновении пассажирского микроавтобуса и лесовоза погибли 15 человек. Четыре человека с тяжелыми ранениями доставлены в больницу. 17 ноября в Республике объявлен днем траура, пишет Марийская правда.
Микроавтобус врезался в лесовоз на 74-м километре дороги Р-173, в пяти километрах от населённого пункта Визимьяры в Килемарском районе. Незадолго до аварии в регионе резко ухудшилась погода, однако глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев предположил, что причиной аварии стала излишняя самоуверенность водителя, который пошёл на обгон и выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности манёвра.
- Пострадавшие в результате дорожной аварии в Килемарском районе и родственники погибших получат всю необходимую помощь, заявил вчера поздно вечером Александр Евстифеев.
Для родных погибших, приехавших на опознание, по решению Главы Марий Эл, организован пункт оказания психологической помощи.
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