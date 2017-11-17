В Марий Эл 15 человек погибли при столкновении микроавтобуса и лесовоза

Опубликована: Сегодня 09:22



фото: marpravda.ru фото: marpravda.ru

Микроавтобус врезался в лесовоз на 74-м километре дороги Р-173, в пяти километрах от населённого пункта Визимьяры в Килемарском районе. Незадолго до аварии в регионе резко ухудшилась погода, однако глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев предположил, что причиной аварии стала излишняя самоуверенность водителя, который пошёл на обгон и выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности манёвра.- Пострадавшие в результате дорожной аварии в Килемарском районе и родственники погибших получат всю необходимую помощь, заявил вчера поздно вечером Александр Евстифеев.Для родных погибших, приехавших на опознание, по решению Главы Марий Эл, организован пункт оказания психологической помощи.