Отсидевший за гибель девочки бесправный водитель из Воткинска вновь пьяным сел за руль

Опубликована: Сегодня 10:34

фото: kto-irkutsk.ru
Сбивший в 2012 году насмерть девочку житель Воткинска вновь сел за руль в состоянии опьянения и вновь попал за решетку. 38-летний мужчина проведет 1 год 2 месяцевв колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами 3 года.

В 2013 году водитель был приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 3 года за то, что в состоянии опьянения сбил насмерть малолетнюю девочку. В октябре 2016 года условно-досрочно освобожден.

Кроме того выяснилось, что с 2005 года мужчина неоднократно лишался водительских прав за управление в состоянии опьянения и невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Не имея права управления автомобилем и опять находясь в состоянии опьянения, в Воткинске у кафе «Форест» водитель 20 августа 2017 года сел за руль автомобиля, после чего был остановлен в городе сотрудниками полиции.

Мужчину признали виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 4 УК РФ).
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