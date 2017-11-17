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В Ижевске три недели разыскивают 20-летнего Виноградова Марка
Опубликована: Сегодня 12:50 В Ижевске три недели разыскивают 20-летнего Виноградова Марка. Молодой человек вышел из дома по ул. Барышникова 26 октября на поиски работы, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем, или вам известно его местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО Регион 18 по телефону 8 951 195-29-71 либо в полицию по телефону 02.
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