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Американская модель продала на аукционе свою девственность за 2,5 млн евро
Опубликована: Сегодня 13:59 За два миллиона фунтов продала свою девственность на аукционе 19-летняя американская модель под псевдонимом Жизель. Как сообщает Дождь со ссылкой на The Sun, торги проходили на сайте эскорт-услуг Cinderella Escorts. Победителем аукциона стал бизнесмен-миллионер из Абу-Даби.
«Я не могла и мечтать, что ставка вырастет так сильно и достигнет 2,5 миллиона евро. Это мечта», — сказала Жизель, добавив, что продажа девственности для нее это «форма освобождения» и что ее «шокируют люди», которые не позволяют женщине продавать свою девственность. Жизель уточнила, что на полученные деньги она намерена оплатить обучение и отправиться в путешествие.
За «право первой ночи» с девушкой боролись три человека - арабский бизнесмен, голливудский актер и российский политик. Имена участников аукциона не называются.
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