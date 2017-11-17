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Сто человек эвакуировали из воткинского филиала УдГУ из-за пожара
Опубликована: Сегодня 15:03 Сто человек эвакуировали сегодня из-за возгорания в Воткинском филиале Удмуртского госуниверситета. Как пишет Votkinsk.net, пожарная сигнализация сработала 17 ноября около 9.30 утра по адресу ул. Расковой, 1а.
Как оказалось, возгорание произошло в подвальном помещении из-за замыкания электросети. В срочном порядке 63 студента и 27 сотрудников из здания были эвакуированы.
Благодаря слаженным действиям пожарной службы и сотрудников филиала огонь удалось потушить за короткое время. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
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