Сто человек эвакуировали из воткинского филиала УдГУ из-за пожара

Опубликована: Сегодня 15:03

фото: saomos.news
Сто человек эвакуировали сегодня из-за возгорания в Воткинском филиале Удмуртского госуниверситета. Как пишет Votkinsk.net, пожарная сигнализация сработала 17 ноября около 9.30 утра по адресу ул. Расковой, 1а.

Как оказалось, возгорание произошло в подвальном помещении из-за замыкания электросети. В срочном порядке 63 студента и 27 сотрудников из здания были эвакуированы. 

Благодаря слаженным действиям пожарной службы и сотрудников филиала огонь удалось потушить за короткое время. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.



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