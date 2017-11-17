Сто человек эвакуировали из воткинского филиала УдГУ из-за пожара

Опубликована: Сегодня 15:03



фото: saomos.news фото: saomos.news

Как оказалось, возгорание произошло в подвальном помещении из-за замыкания электросети. В срочном порядке 63 студента и 27 сотрудников из здания были эвакуированы.Благодаря слаженным действиям пожарной службы и сотрудников филиала огонь удалось потушить за короткое время. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.