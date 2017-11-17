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Несовершеннолетний ижевчанин угнал у родителей иномарку и снес столб
Опубликована: Сегодня 16:16 Около часа ночи 17 ноября на перекрёстке улиц 40 лет Победы и Ленина произошло ДТП. Как написали очевидцы в группе ИГГС, водитель автомобиля «Daewoo Nexia», не соблюдая скоростной режим, не справился с управлением и влетел в световую опору.
Позже «Udm-Info» сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, что за рулем иномарки сидел подросток, который угнал машину у родителей. В результате аварии он получил травмы и был госпитализирован. В ведомстве сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства и причины аварии.