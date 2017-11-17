Глава Минсельхоза Удмуртии Александр Прохоров написал заявление об увольнении

Опубликована: Сегодня 17:21



фото: au-18.ru фото: au-18.ru

Прохоров написал заявление об увольнении по собственному желанию. Бумагу подписал Глава Удмуртии Александр Бречалов. С какого числа он уйдет в отставку, не уточняется. Исполнять обязанности министра будет Алексей Вихарев, ранее работавший первым замом Прохорова.: Александр Аркадьевич Прохоров родился 24 января 1955 года в деревне Гондырвай Шарканского района Удмуртской АССР. В 1980 году закончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер – механик».С 1972 по 1973 год трудился в колхозе имени Пушкина Шарканского района;1973-1975 годы – служба в Советской Армии;1975-1980 годы – студент Ижевского сельскохозяйственного института;1980-1981 годы – учитель машиноведения Ниж-Киварской средней школы;1981-1986 годы – заведующий орготделом, первый секретарь Шарканского РК ВЛКСМ;1986-1988 годы – слушатель очного отделения Свердловской высшей партийной школы;1988-1989 годы – и.о. редактора, редактор редакции газеты «Путь Ленина»;1989-1990 годы – секретарь райкома Шарканского РК КПСС;1990-1990 годы – второй секретарь Шарканского РК КПСС ;1990-1991 годы – первый секретарь Шарканского РК КПСС.1991-1998 годы – заместитель директора фирмы «Идеал» Шарканского района;1998-2003 годы – глава Шарканской районной администрации;2003-2006 годы – глава Администрации МО «Шарканский район»;2006-2015 годы – глава МО «Шарканский район»;С 12.08.2015 года - министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.