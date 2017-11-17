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Негативное влияние оргазма на зрение выявили ученые
Опубликована: Сегодня 18:22 Учёные выяснили, что получение оргазма может сильно напрячь кровеносный сосуд в вашем глазу и ухудшить зрение. Как пишет Life! со ссылкой на The Sun, 29-летний молодой человек из Саутгемптона отправился в больницу, заметив, что стал хуже видеть левым глазом.
Он сказал врачам, что накануне вечером у него был "энергичный половой акт", но вскоре он отметил у себя проблемы со зрением. Врачи осмотрели его и обнаружили кровоизлияние в глаз, вызванное нарастанием давления, когда у него был оргазм.
— Во время оргазма задержка дыхания может привести к резкому возрастанию венозного давления сетчатки, что приведёт к разрыву сосудов, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что мужчины более подвержены такому явлению, чем женщины. Согласно наблюдениям, во время полового акта они чаще задерживают дыхание. Исследователи сообщили как минимум о шести подобных случаях за последнее время.