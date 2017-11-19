Обладателем рекордного выигрыша в лотерею‍ стала пенсионерка из Воронежской области

Опубликована: 18 Ноября 2017 г. 23:56



фото: stoloto.ru фото: stoloto.ru

Победительница рассказала, что обычно проверяет билеты сама, но в этот она попросила об этом внучку. Та сообщила, что билет не выиграл, но Власова его всё же сохранила. Особого значения сообщениям о поисках победителя пенсионерка и ее семья не придали. Уже позже, проверив билет еще раз, дочь Власовой Екатерина обнаружила, что полмиллиарда рублей достались ее матери.

В Москву на оформление выигрыша пенсионерка приехала вместе с дочерью. В интервью женщины рассказали, что не знают, на что потратить такую большую сумму, но часть ее точно отдадут на благотворительность.

О выигрыше участником лотереи «Русское лото» джекпота в 506 млн рублей стало известно 5 ноября. Денежный приз был разыгран в ходе «тв-трансляции 1204-го тиража лотереи на одном из федеральных телеканалов». Этот выигрыш в лотерею, как отметили тогда в «Столото», стал самым крупным за всю историю страны. В билете у победителя оказались зачеркнуты все 15 выигрышных номеров.Через несколько дней «Почта России» сообщила, что за джекпотом никто не явился, и компания занялась поиском победителя.Победители государственных лотерей получают всю сумму выигрыша, а затем в течение налогового года самостоятельно выплачивают подоходный налог в размере 13%.