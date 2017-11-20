В Ижевске для расклейки объявлений и афиш определят специальные места

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: izh.ru
Представители госучреждений культуры предложили определить в городе места, где можно будет размещать рекламные объявления по доступной цене. Например, это могут быть остановочные комплексы, афишные тумбы, конструкции, предназначенные для социальной рекламы. Глава Ижевска Юрий Тюрин дал поручение Управлению по наружной рекламе и информации и МУП «Горсервис» юридически проработать этот вопрос.

- Нам, прежде всего, необходимо избавиться от несанкционированной рекламы, хаотичной расклейки афиш и объявлений на улицах Ижевска, в этом вопросе нас активно поддерживает региональная власть. Столица Удмуртии не должна превращаться в свалку рекламного мусора. Все это недопустимо в цивилизованном обществе и уже искоренено в других городах, - отметил Юрий Тюрин, открывая совещание.

Кстати, за 10 месяцев 2017 года было составлено 233 протокола об административных правонарушениях, связанных с самовольных размещением рекламных объявлений и афиш.



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