В Ижевске для расклейки объявлений и афиш определят специальные места

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: izh.ru фото: izh.ru

- Нам, прежде всего, необходимо избавиться от несанкционированной рекламы, хаотичной расклейки афиш и объявлений на улицах Ижевска, в этом вопросе нас активно поддерживает региональная власть. Столица Удмуртии не должна превращаться в свалку рекламного мусора. Все это недопустимо в цивилизованном обществе и уже искоренено в других городах, - отметил Юрий Тюрин, открывая совещание.Кстати, за 10 месяцев 2017 года было составлено 233 протокола об административных правонарушениях, связанных с самовольных размещением рекламных объявлений и афиш.