С начала 2017 года в Удмуртии без вести пропали 84 человека

Опубликована: 19 Ноября 2017 г. 18:53



Фото: издание "Брянская улица" Фото: издание "Брянская улица"

За 10 месяцев 2017 года в Удмуртии разыскивалось 482 пропавших без вести гражданина. В 2016 году эта цифра составляла 497.

Прокуратура Удмуртии сообщила, что 84 человека пропали без вести и объявлены в розыск в текущем году, сообщает Прокуратура Удмуртии.

Сотрудники органов внутренних дел установили местонахождение 90 пропавших без вести (в 2016 году — 100), поиск 392 человек продолжается.

Правоохранители считают, что подать заявление о розыске исчезнувшего человека важно своевременно. 5 ноября этого года в полицию обратилась жительница Ижевска с заявлением об исчезновении 15-летней дочери. Девочка была обнаружена в течении нескольких часов, после чего передана родителям.