Продлить жизнь можно, отказавшись от курения и алкоголя

Опубликована: Сегодня 09:24

фото: baraxlanet.ru
Ученые из Дании доказали, что уменьшение количества употребляемого алкоголя и отказ от курения отсрочивают наступление старости и способствуют долголетию. К такому выводу исследователи пришли, определив связь между вредными привычками и возрастными изменениями кожи и глаз. Как сообщает Lenta, статья специалистов опубликована в Journal of Epidemiology & Community Health.

Известно, что внешние признаки старения связаны с биологическим возрастом. У тех людей, которые кажутся старше своих лет, состояние здоровья, как правило, хуже, чем у их более хорошо выглядящих ровесников. К основным видимым признакам старения относятся роговичная дуга (появляющиеся после 50 лет липидные отложения на периферии роговицы), ксантелазма (жировые бляшки на коже), складки на мочке уха и облысение.

Для поиска связи между пагубными привычками (курением и употреблением алкоголя) и возрастными изменениями ученые использовали данные, полученные в ходе долговременного исследования Copenhagen City Heart Study, которое проводилось в 1976-2003 года. В нем приняли участие 20 тысяч мужчин и женщин, однако в выборку для анализа вошли только 11 613 человек.

Оказалось, что чем чаще человек курит, тем более высока вероятность раннего появления роговичной дуги, ксантелазмы и складок на мочке уха. Употребление алкоголя было связано с теми же признаками за исключением возникновения жировых бляшек.


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