Певица из Ижевска покорила шоу «Успех» на телеканале СТС

Опубликована: Сегодня 10:18

фото: скриншот видео
Уроженка Ижевска прошла отбор в шоу «Успех» на телеканале СТС и попала в четверку лучших вокалистов. Дарья Азиатцева после исполнения песни «Стороною дождь» получила одобрение всех членов жюри. Далее по условиям конкурса состоялся музыкальный батл, в котором Даша победила и заняла кресло две недели продержавшейся на проекте певицы.

17-летняя Даша родилась в Ижевске и занимается музыкой с трёх лет. Здесь она окончила среднеобразовательную школу №83 и детскую школу искусств №2, после чего переехала в Москву. В столице девушка учится в колледже эстрадно-джазового искусства, увлекается режиссурой. Она мечтает стать медийной личностью и открыть школу для творческих детей.

По условиям шоу, телезрители вместе с тремя звёздными наставниками -  королем эстрады Филиппом Киркоровым, певицей Нюшей и рэпером Гнойным - выбирают четырёх вокалистов, которые получат всероссийскую известность и все инструменты, чтобы покорить шоу-бизнес своими силами. Но всего этого они могут лишиться также быстро, как приобрели. Ведущая проекта Вера Брежнева вдохновляет тех смельчаков, которые каждую неделю будут бросать вызов четверке лучших, чтобы занять их места.

Третий выпуск шоу «Успех»показали на канале СТС накануне, 19 ноября. Теперь сладкоголосой юной ижевчанке нужно продержаться до конца шоу. Помешать ей могут только новые участники конкурса, получившие все положительные оценки жюри и вызвавшие Дашу на песенный батл.

(Видео смотреть с 21:15)


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