|
Тепло задержится в Удмуртии еще минимум на неделю
Опубликована: Сегодня 11:27 Сегодня в большинстве районов Удмуртии пройдут осадки в виде дождя. Ночью в северных и центральных районах республики также прогнозируется слабый дождь, температура воздуха составит от 0 до +3 °С.
Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, под влиянием высотного теплого антициклона в Удмуртии сохраняется температурный фон, который существенно выше климатических норм этого времени года.
В дальнейшие дни существенных осадков в регионе не ожидается, а температура воздуха будет колебаться около 0 °С: ночью слабый минус, днем слабый плюс. Местами на дорогах ожидается гололедица.