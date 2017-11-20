Тепло задержится в Удмуртии еще минимум на неделю

Опубликована: Сегодня 11:27



фото: lizardway.ru фото: lizardway.ru

Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, под влиянием высотного теплого антициклона в Удмуртии сохраняется температурный фон, который существенно выше климатических норм этого времени года.В дальнейшие дни существенных осадков в регионе не ожидается, а температура воздуха будет колебаться около 0 °С: ночью слабый минус, днем слабый плюс. Местами на дорогах ожидается гололедица.