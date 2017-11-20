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Мотоцикл «Иж» от концерна «Калашников» обкатали на трассе «Формулы-1»
Опубликована: Сегодня 12:38 В августе текущего года «Калашников» представил тяжелый концептуальный мотоцикл «Иж», который получил изящный аэродинамический пакет. Специалисты компании провели тест-драйв байка на сочинской трассе «Формулы-1».
Мотоцикл представительского класса весит 510 килограммов и разгоняется до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Оппозитный двигатель развивает 150 л.с. и 180 Нм, максимальная скорость - 250 километров в час.
Напомним, ранее президенту Владимиру Путину представили тяжелый мотоцикл «Иж» из проекта «Кортеж», автором разработки которого является концерн «Калашников». Как ожидается, первая партия мотоциклов выйдет в начале 2018 года.
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