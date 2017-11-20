Четырехлетняя девочка чудом уцелела в лобовом столкновении автомобилей под Глазовом

Опубликована: Сегодня 13:43

фото: vk.com/dpsglazov
Около 8 утра на окружном шоссе Глазова произошла авария. Как пишет Glazovlife, лоб в лоб столкнулись автомобили «Шевроле» и «ВАЗ 2110».

Удар был такой силы, что отечественная легковушка превратилась в груду металла. Водителя из искореженного автомобиля доставали спасатели.

Чудом в аварии уцелела пассажирка «ВАЗа»- 4-летняя девочка. Сообщается, что ребенок сидел на заднем сидении в детском кресле. Водителей и пассажиров обоих автомобилей с места аварии увезли на скорой в больницу.

Причины аварии сейчас выясняются.


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