Крупного наркодилера задержали в Ижевске с поличным

Опубликована: Сегодня 14:55

фото: 18.мвд.рф
Более полутора килограммов синтетических наркотиков изъяли полицейские у 45-летнего жителя Ижевска. Задержали мужчину при сбыте наркотических средств «ТМСР-2201» и «PVP» общей массой около 45 граммов у одного из домов по ул. П.П.Берша.

В ходе досмотра автомобиля подозреваемого было обнаружено 750 граммов синтетических наркотиков, еще более 250 граммов наркотиков сотрудники полиции обнаружили у одного из домов по ул. Барышникова в тайнике, и еще около 650 граммов – в гараже наркодилера.

По фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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