Директора ижевской турфирмы ждет суд за гибель девушки во время сплава на байдарках

Опубликована: Сегодня 16:02

фото: informburo.dn.ua
В Ижевске в суд передано уголовное дело, заведенное по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека) в отношении директора туристической фирмы. За гибель во время сплава на байдарках 22-летней девушки мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Обвиняемый возглавлял в столице Удмуртии фирму, которая оказывала услуги в области внутреннего туризма. В мае текущего года был организован сплав группы туристов на байдарках по рекам Лоза и Чепца. Как уточняют следователи, при этом руководитель не уделил должного внимания вопросам безопасности.

28 мая с 9 до 13 часов во время сплава на байдарках по реке Чепца один из туристов - 22-летняя ижевчанка находилась в байдарке без спасательного жилета. При прохождении водного порога у бывшей ГЭС на участке маршрута в 10 км от с. Поломское Кезского района байдарка перевернулась, девушка упала в воду и утонула.


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