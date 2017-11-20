Три человека получили травмы в ДТП в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:13

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Три человека пострадали в ДТП на 11 км автодороги «Ижевск – Глазов – Чур». Произошло оно в Якшур-Бодьинском районе накануне, 19 ноября, около 17 часов.

Водитель автомобиля «Рено Дастер», мужчина, 1962 года рождения, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пассажиры, 20-летняя девушка и женщина 1978 годов рождения, получили телесные повреждения, отпущены домой. 35-летнего мужчину пришлось госпитализировать.



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