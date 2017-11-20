|
Три человека получили травмы в ДТП в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 17:13 Три человека пострадали в ДТП на 11 км автодороги «Ижевск – Глазов – Чур». Произошло оно в Якшур-Бодьинском районе накануне, 19 ноября, около 17 часов.
Водитель автомобиля «Рено Дастер», мужчина, 1962 года рождения, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пассажиры, 20-летняя девушка и женщина 1978 годов рождения, получили телесные повреждения, отпущены домой. 35-летнего мужчину пришлось госпитализировать.
Загрузка...