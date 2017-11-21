В Ижевске «Городскую управляющую компанию» оштрафовали на 700 тыс рублей

Опубликована: 20 Ноября 2017 г. 18:27



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Установлено, что в 2015 – 2016 г.г. руководитель управляющей компании Рауф Кутдузов через посредников передал частями взятку в общей сумме 240 тыс. рублей двум членам административной комиссии администрации Первомайского района Ижевска за непринятие мер по выявлению административных правонарушений и способствование признанию выявленных административных правонарушений малозначительными в целях освобождения от административной ответственности.За дачу взятки по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ приговором суда в июне Кутдузов был осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц со штрафом в размере 7,2 млн рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу 3 октября 2017 года.В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» привлечение к уголовной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В связи с чем, прокуратура района возбудила в отношении ООО «Городская управляющая компания» дело об административном правонарушении за незаконную передачу должностному лицу денег в интересах юридического лица.Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил организации наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с учетом финансового положения организации.