В Ижевске «Городскую управляющую компанию» оштрафовали на 700 тыс рублей

Опубликована: 20 Ноября 2017 г. 18:27

фото: vk.com
На семьсот тыс рублей в Ижевске оштрафовали ООО «Городская управляющая компания», признав организацию виновной по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Установлено, что в 2015 – 2016 г.г. руководитель управляющей компании Рауф Кутдузов через посредников передал частями взятку в общей сумме 240 тыс. рублей двум членам административной комиссии администрации Первомайского района Ижевска за непринятие мер по выявлению административных правонарушений и способствование признанию выявленных административных правонарушений малозначительными в целях освобождения от административной ответственности.

За дачу взятки по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ приговором суда в июне Кутдузов был осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц со штрафом в размере 7,2 млн рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу 3 октября 2017 года.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» привлечение к уголовной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В связи с чем, прокуратура района возбудила в отношении ООО «Городская управляющая компания» дело об административном правонарушении за незаконную передачу должностному лицу денег в интересах юридического лица.

Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил организации наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с учетом финансового положения организации.



Загрузка...
Теги
ветеран Сарапул религия Ижевск медицина фестиваль Украина природа семья строительство инвалид СМИ бюджет молодежь зоопарк Можга творчество самолет алкоголь бизнес Игра выставка Ува хоккей суд МВД физкультура ГИБДД Интернет занятость дороги футбол ИжГТУ школа спортсмен прокуратура пристав ЖКХ Воткинск Владимир Путин транспорт Новый год/Рождество технологии Малая Пурга Россия праздник музыка долг армия дети розыск вода ГЖД Госсовет УР преступление штраф конкурс видео торговля Удмуртия промышленность ремонт полиция Завьялово Глазов телевидение Александр Волков МЧС убийство пожар пенсия кино правительство безопасность звезда Балезино Москва рейтинг наркотики животные Дмитрий Медведев погода банк терроризм траур ДТП финансы образование Ижавто Голливуд депутат свадьба СКП выборы мода туризм оружие здоровье США лес
Все теги
Яндекс.Погода