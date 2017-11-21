Удмуртия получит 1,56 млрд рублей дотаций из федеральной казны

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: rualimenty.ru
Правительство Удмуртии на заседании 18 ноября одобрило очередные изменения в региональный бюджет 2017 года. Об этом пишет информагентство «Сусанин».

Как рассказал министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, необходимость поправок связана с корректировкой суммы дотаций, поступивших из федерального бюджета.

По словам министра, республика получит из федерального бюджета 1 млрд 560 млн дотаций. Их предлагается распределить следующим образом:
- 488 млн рублей вернут министерству образования и науки Удмуртской Республики;
- 11 млн рублей пойдут на поддержку спортивных клубов;
- 170 млн рублей выделят министерству социальной политики Удмуртии на обеспечение соцвыплат;
- 7 млн потратят на строительство очистных сооружений в Нагорном психоневрологическом интернате;
- 5,9 млн выделят Фонду капремонта;
- 747 млн рублей предоставят в качестве дотаций муниципальным образованиям республики. Причем 500 млн из этих средств дадут Ижевску на возврат бюджетного кредита, которой республиканский бюджет предоставил городскому в апреле 2017 года.
- 133 млн рублей остаются за Минфином на решение насущных вопросов отраслей республики.

«Резерв 50 млн рублей мы оставляем в том числе на ликвидацию той чрезвычайной ситуации, которая произошла, - отметил Евдокимов. - Если он не будет востребован, то пойдет на сокращение дефицита бюджета».

Таким образом, если новые изменения в бюджет одобрит Госсовет Удмуртии, доходы бюджета на конец года составят 66 млрд 214 млн рублей, а расходы 68 млрд 478 млн рублей, дефицит не изменится.



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