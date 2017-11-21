Удмуртия получит 1,56 млрд рублей дотаций из федеральной казны

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: rualimenty.ru фото: rualimenty.ru

Как рассказал министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, необходимость поправок связана с корректировкой суммы дотаций, поступивших из федерального бюджета.По словам министра, республика получит из федерального бюджета 1 млрд 560 млн дотаций. Их предлагается распределить следующим образом:- 488 млн рублей вернут министерству образования и науки Удмуртской Республики;- 11 млн рублей пойдут на поддержку спортивных клубов;- 170 млн рублей выделят министерству социальной политики Удмуртии на обеспечение соцвыплат;- 7 млн потратят на строительство очистных сооружений в Нагорном психоневрологическом интернате;- 5,9 млн выделят Фонду капремонта;- 747 млн рублей предоставят в качестве дотаций муниципальным образованиям республики. Причем 500 млн из этих средств дадут Ижевску на возврат бюджетного кредита, которой республиканский бюджет предоставил городскому в апреле 2017 года.- 133 млн рублей остаются за Минфином на решение насущных вопросов отраслей республики.«Резерв 50 млн рублей мы оставляем в том числе на ликвидацию той чрезвычайной ситуации, которая произошла, - отметил Евдокимов. - Если он не будет востребован, то пойдет на сокращение дефицита бюджета».Таким образом, если новые изменения в бюджет одобрит Госсовет Удмуртии, доходы бюджета на конец года составят 66 млрд 214 млн рублей, а расходы 68 млрд 478 млн рублей, дефицит не изменится.