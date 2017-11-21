Еще один видеоролик с избиением школьницы в Воткинске появился в интернете

Опубликована: Сегодня 09:26

фото: скриншот видео
Следователи начали проверку после размещения в сети Интернет еще одного видеоролика, где запечатлена сцена избиения несовершеннолетней жительницы Воткинска ее сверстницами.

По данным проверки, 13 ноября этого года 14-летняя ученица одной из Воткинских школ была избита подростками на территории гаражного кооператива. На видеозаписи видно, что девочке наносят удары руками и ногами под одобрительные высказывания присутствующих подростков.

С учетом того, что это уже второй подобный видеоролик, размещенный в сети Интернет за недавнее время, помимо процессуальной проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики Воткинска, запланирован комплекс мероприятий, направленных на выявление причин сложившейся ситуации и их устранение.


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