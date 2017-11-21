Выигравшая полмиллиарда рублей пенсионерка боится выходить на улицу

Опубликована: Сегодня 10:37

фото: pikabu.ru
Пенсионерке из поселка Панино в Воронежской области, которая выиграла в лотерею рекордные 506 млн рублей, начали поступать угрозы от вымогателей. Как сообщает «Газета», Наталья Власова боится выйти на улицу. Из-за количества поступающих сообщений ей и ее дочери пришлось удалить страницы в соцсетях. При этом пишут Власовой как с просьбами о помощи, так и с угрозами.

Чтобы сорвать многомиллионный куш, пенсионерка покупала лотерейные билеты на почте каждую неделю. Причем выигрышный билет, по ее словам, она и вовсе хотела выкинуть.

Деньги победительница сможет получить только после Нового года, отдав налог в 13% – выигрыш будут переводить частями на банковский счёт. Победительница лотереи пока не рассказывает, куда планирует потратить выигранные средства.
Загрузка...
Теги
здоровье СМИ наркотики полиция телевидение Воткинск Удмуртия занятость ветеран Завьялово Малая Пурга Россия технологии зоопарк Голливуд образование банк финансы лес Ува ЖКХ пристав Украина ГИБДД Новый год/Рождество молодежь Александр Волков траур видео бюджет пенсия семья прокуратура Москва Госсовет УР США терроризм медицина спортсмен мода промышленность розыск творчество ДТП туризм Балезино конкурс штраф фестиваль безопасность хоккей строительство природа бизнес животные ГЖД выборы рейтинг школа футбол Глазов погода убийство оружие Ижавто физкультура Интернет долг депутат Игра праздник Ижевск СКП инвалид кино ремонт МВД самолет дороги пожар музыка Владимир Путин Дмитрий Медведев МЧС транспорт звезда торговля суд выставка преступление армия религия вода свадьба алкоголь Сарапул дети правительство Можга ИжГТУ
Все теги
Яндекс.Погода