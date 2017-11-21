Выигравшая полмиллиарда рублей пенсионерка боится выходить на улицу

Опубликована: Сегодня 10:37



фото: pikabu.ru фото: pikabu.ru

Чтобы сорвать многомиллионный куш, пенсионерка покупала лотерейные билеты на почте каждую неделю. Причем выигрышный билет, по ее словам, она и вовсе хотела выкинуть.Деньги победительница сможет получить только после Нового года, отдав налог в 13% – выигрыш будут переводить частями на банковский счёт. Победительница лотереи пока не рассказывает, куда планирует потратить выигранные средства.