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Выигравшая полмиллиарда рублей пенсионерка боится выходить на улицу
Опубликована: Сегодня 10:37 Пенсионерке из поселка Панино в Воронежской области, которая выиграла в лотерею рекордные 506 млн рублей, начали поступать угрозы от вымогателей. Как сообщает «Газета», Наталья Власова боится выйти на улицу. Из-за количества поступающих сообщений ей и ее дочери пришлось удалить страницы в соцсетях. При этом пишут Власовой как с просьбами о помощи, так и с угрозами.
Чтобы сорвать многомиллионный куш, пенсионерка покупала лотерейные билеты на почте каждую неделю. Причем выигрышный билет, по ее словам, она и вовсе хотела выкинуть.
Деньги победительница сможет получить только после Нового года, отдав налог в 13% – выигрыш будут переводить частями на банковский счёт. Победительница лотереи пока не рассказывает, куда планирует потратить выигранные средства.
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