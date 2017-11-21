В Ленинском районе Ижевска закрыли нарколабораторию по производству N-метилэфедрона

Опубликована: Сегодня 11:42



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Было установлено, что в одном из гаражей подозреваемый оборудовал нарколабораторию, где изготавливал наркотик для последующей продажи. В гараже полицейскими были найдены приборы и химические реактивы, предназначенные для синтеза N-метилэфедрона.В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту изготовления, хранения и покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.