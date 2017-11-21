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В Удмуртии разыскивают 15-летнюю Дарью Шалдыбину
Опубликована: Сегодня 12:56 В Удмуртии разыскивают 15-летнюю девушку. Шалдыбина Дарья Денисовна пропала 13 ноября этого года в Сарапуле.
Приметы девушки: рост 160 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые. Была одета как на фото, в черную куртку с капюшоном, отороченным мехом, светло-синие джинсы, розовые кроссовки, на голове желтая шапка.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Дарьи, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 02 (с мобильных 102).