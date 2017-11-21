В Удмуртии разыскивают 15-летнюю Дарью Шалдыбину

Опубликована: Сегодня 12:56

фото: vk.com/iggs18
В Удмуртии разыскивают 15-летнюю девушку. Шалдыбина Дарья Денисовна пропала 13 ноября этого года в Сарапуле.

Приметы девушки: рост 160 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые. Была одета как на фото, в черную куртку с капюшоном, отороченным мехом, светло-синие джинсы, розовые кроссовки, на голове желтая шапка.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Дарьи, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 02 (с мобильных 102).


Теги
ремонт Балезино погода рейтинг депутат дороги религия траур Голливуд наркотики СКП ДТП образование долг природа животные творчество Глазов занятость Новый год/Рождество зоопарк армия суд МВД ГИБДД Сарапул дети Интернет прокуратура выборы Александр Волков свадьба хоккей полиция США Завьялово алкоголь банк преступление Можга видео семья Малая Пурга Ижевск Игра Украина СМИ Москва штраф розыск пенсия ИжГТУ Госсовет УР Владимир Путин Россия промышленность Удмуртия правительство пожар конкурс кино ЖКХ Ижавто здоровье Воткинск Дмитрий Медведев спортсмен ветеран убийство терроризм МЧС ГЖД самолет туризм транспорт Ува физкультура праздник музыка лес инвалид бизнес финансы безопасность торговля выставка школа пристав бюджет оружие вода мода футбол медицина телевидение молодежь звезда фестиваль строительство технологии
Все теги
Яндекс.Погода