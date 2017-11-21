Россиянам порекомендовали больше работать

Опубликована: Сегодня 14:08

фото: bizness-master.com
Чтобы достичь успеха в жизни, россиянам нужно больше времени уделять работе, считает глава Роструда Всеволод Вуколов.

Как пишет Lenta, об этом он сказал, отвечая на вопрос агентства ТАСС об идее учредить в России праздник специалистов по криптовалютам: «Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу».

В конце октября замминистра труда Любовь Ельцова сообщила, что в ведомство с просьбой установить такой праздник обратились представители финансового сообщества. По ее словам, министерство рассмотрит это обращение в сответствие с правилами. Ельцова добавила, что отрасль криптовалют активно себя заявляет, и министерство будет с ней работать.

В 2017 году россияне в целом будут отдыхать 26 дней, не считая обычных выходных. В 2018 году выходных праздничных дней будет 19. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил график праздничных и выходных дней в 2018 г. На Новый год и Рождество Россия будет отдыхать с 30 декабря 2017 г. по 8 января. Затем выпадают три выходных подряд с 23 по 25 февраля. На Международный женский день выпадает четыре выходных подряд, с 8 по 11 марта. На первые майские можно будет отдыхать с 29 апреля по 2 мая, но потом выходной будет один - 9 мая. В июне будет три выходных подряд - с 10 по 12 июня, День России. В ноябре выходными будут три дня, с 3 по 5 ноября.



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