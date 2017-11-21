Молодой водитель погиб недалеко от Сарапула, вылетев через заднее стекло иномарки

Опубликована: Сегодня 15:11



фото: vk.com/sggs18 фото: vk.com/sggs18

Авария произошла сегодня утром, 21 ноября, на объездной дороге вблизи Сарапула у поселка Северный. По предварительным данным, 21-летний водитель не справился с управлением, иномарку начало мотать по дороге и вынесло на полосу встречного движения. Здесь «Тойота» столкнулась с автомобилем «Лада Веста» под управлением мужчины 1948 года рождения и вылетела с дороги. Молодой водитель от удара с деревьями вылетел через заднее стекло, потому что был не пристегнут ремнем безопасности, и скончался на месте происшествия.