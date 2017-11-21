Молодой водитель погиб недалеко от Сарапула, вылетев через заднее стекло иномарки

Опубликована: Сегодня 15:11

фото: vk.com/sggs18
Водитель иномарки погиб в результате ДТП под Сарапулом. Как пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте», мужчина, сидевший за рулем «Тойота Королла», мчался на большой скорости, обгоняя другие автомобили.

Авария произошла сегодня утром, 21 ноября, на объездной дороге вблизи Сарапула у поселка Северный. По предварительным данным, 21-летний водитель не справился с управлением, иномарку начало мотать по дороге и вынесло на полосу встречного движения. Здесь «Тойота» столкнулась с автомобилем «Лада Веста» под управлением мужчины 1948 года рождения и вылетела с дороги. Молодой водитель от удара с деревьями вылетел через заднее стекло, потому что был не пристегнут ремнем безопасности, и скончался на месте происшествия.


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