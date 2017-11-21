|
Двух пешеходов сбили в Ижевске в минувший понедельник
Опубликована: Сегодня 17:22 Двое пешеходов получили травмы в Ижевске накануне, 20 ноября, в результате ДТП. Так, первое произошло в 18 часов, напротив дома №1 ул. 10 лет Октября. Водитель «MITSUBISHI ASX», женщина, 1978 года рождения, сбила пешехода-женщину, 1948 года рождения, переходящую проезжую часть дороги в неустановленном месте.
Второе ДТП произошло около 19 часов, напротив дома №13/1 ул. Новоажимова. 51-летний водитель микроавтобуса «Форд» наехал на 20-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате наездов пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Загрузка...