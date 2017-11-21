Двух пешеходов сбили в Ижевске в минувший понедельник

Опубликована: Сегодня 17:22



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Второе ДТП произошло около 19 часов, напротив дома №13/1 ул. Новоажимова. 51-летний водитель микроавтобуса «Форд» наехал на 20-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.В результате наездов пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы.