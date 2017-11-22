Сегодня горячей воды и отопления не будет в домах и соцобъектах на нескольких улицах Ижевска

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: smol-news.ru
Сегодня в Ижевске без отопления и горячей воды останутся жители домов и соцобъектов по улицам Молодежная, Союзная, 40 лет Победы, Ленина, Ухтомского и Ильфата Закирова. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, 22 ноября с 10:00 по 24:00 пройдут работы по устранению дефекта подземной тепловой магистрали на одном из участков возле проспекта Калашникова.

Также под ухудшенный режим подачи тепловых ресурсов попадут микрорайоны Соцгорода, Ключевой и Гольянский посёлки. При этом ООО «УКС» поясняет, что работы на теплотрассе проводятся без отключения элеваторных узлов домов и учреждений. Это значит, что во внутридомовых системах отопления теплоноситель не сливается, он будет циркулировать без подогрева, незначительно остывая с течением времени. Так, при температуре наружного воздуха, близкой к нулю, за 14-часовой период температура воздуха внутри помещений может снизиться на 2-3 °С.

Работы на теплосети будут выполняться силами двух бригад. Ремонтные работы на данном участке необходимо выполнить сейчас – пока позволяют погодные условия, нежели столкнуться с аварийным порывом и вынужденным отключением потребителей зимой.

Дефект на теплотрассе был обнаружен в понедельник, 21 ноября, и после его обследования было принято решение о необходимости неотложного ремонта.


 




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