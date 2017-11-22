«Дима, не стесняйся»: в Курске после встречи детсадовца со стриптизершей следователи начали проверку

Опубликована: Сегодня 09:27

фото: скриншот видео
Оригинальный подарок родственников на 20-летие одному из жителей Курска стал поводом к доследственной проверке. Приватный танец, исполненный для именинника профессиональной стриптизершей, наблюдали не только взрослые, но и присутствовавшие на семейном торжестве дети.

Как пишет URA, «подарок» на видео записала сестра молодого человека — по всей видимости, именно ей принадлежала идея столь необычного поздравления. Она же и опубликовала запись в соцсетях, дополнив видео поздравительным текстом в адрес брата.

Ролик быстро перекочевал в популярные в Курске паблики. В комментариях некоторые пользователи предложили показать видео органам опеки. Сама стриптизерша, услуги которой, кстати, обошлись в 3 тыс. рублей, заявила местным журналистам, что она предупреждала хозяев, что зрелище будет не детское, однако те из каких-то своих соображений не убрали детей из комнаты. По словам танцовщицы, сама идея танца на семейном празднике показалась ей странной, в ее практике такое было впервые.

Родственница молодого человека поняла, что не стоило публиковать запись, слишком поздно: видео уже разошлось по соцсетям, а СКР начало проверку по факту публикаций в местных СМИ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении областного СУ СКР.
Загрузка...
Теги
праздник правительство пожар Малая Пурга фестиваль выборы алкоголь Сарапул религия траур пенсия творчество полиция Завьялово Удмуртия вода долг преступление выставка наркотики штраф Балезино ветеран банк Голливуд армия розыск СМИ США строительство природа Дмитрий Медведев суд бизнес звезда конкурс рейтинг Украина Интернет торговля МВД бюджет видео музыка Можга образование свадьба мода безопасность Александр Волков ЖКХ самолет ремонт Госсовет УР ГИБДД туризм транспорт Воткинск Глазов хоккей депутат молодежь Ижевск зоопарк Россия погода спортсмен терроризм убийство Новый год/Рождество Ува медицина дороги здоровье промышленность ГЖД Москва пристав оружие ИжГТУ кино занятость МЧС СКП Владимир Путин лес дети животные финансы школа футбол Игра физкультура телевидение инвалид технологии ДТП прокуратура семья Ижавто
Все теги
Яндекс.Погода