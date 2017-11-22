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К 2020 году в Удмуртии хотят построить дворец единоборств
Опубликована: Сегодня 10:33 К 2020 году в Удмуртии хотят построить дворец единоборств. Как сообщает информагентство «Сусанин», об этом журналистам сообщил после презентации Календаря событийного туризма глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, сейчас проект строительства находится на государственной экспертизе в Казани.
«Сейчас у нас на государственной экспертизе проект дома дворца единоборств. Он есть в плане к 100-летию Михаила Калашникова. Не готов сказать, что к 2019 году (в это время в республике пройдет международный турнир по дзюдо) мы его построим, но к 2020 году должны. Есть заявка Минспорта России на софинансирование при строительстве, есть инициативные бизнесмены. При этом наши коллеги здесь в Удмуртии тоже проявляют инициативы по строительству площадок и залов для единоборств, в том числе по дзюдо», - рассказал Бречалов.
По его словам, ситуация с инфраструктурой в республике ситуация удовлетворительная, но региону не хватает современных спортивных площадок. В свою очередь президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик отметил, что в Удмуртии работают высококвалифицированные тренеры, а дзюдо является популярным видом спорта.
Также сообщается, что в Ижевске в 2019 году пройдет чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 50 европейских стран.