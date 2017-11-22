При попытке сбыть 1,29 млн поддельных рублей полицейские задержали двоих ижевчан

Опубликована: Сегодня 11:40



фото: 18.мвд.рф фото: 18.мвд.рф

Следствие установило, что обвиняемые приобрели поддельные купюры достоинством 5000 рублей с целью сбыта на территории Ижевска. В одном из ижевских кафе при сбыте 258 купюр злоумышленники были задержаны. Общая сумма поддельных денег составила 1 млн 290 тыс рублей.За данное преступление ижевчанам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.