|
При попытке сбыть 1,29 млн поддельных рублей полицейские задержали двоих ижевчан
Опубликована: Сегодня 11:40 Двоих ижевчан задержали с поличным при сбыте 258 поддельных купюр достоинством 5000 рублей. Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчин 1985г.р. и 1987г.р. по ст.186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), направлено в суд.
Следствие установило, что обвиняемые приобрели поддельные купюры достоинством 5000 рублей с целью сбыта на территории Ижевска. В одном из ижевских кафе при сбыте 258 купюр злоумышленники были задержаны. Общая сумма поддельных денег составила 1 млн 290 тыс рублей.
За данное преступление ижевчанам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Загрузка...