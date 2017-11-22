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Павел Вечтомов назначен исполняющим обязанности министра спорта Удмуртии
Опубликована: Сегодня 12:45 Исполняющим обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии стал Павел Вечтомов. Соответствующее распоряжение пописал глава региона Александр Бречалов.
Ранее Вечтомов занимал должность первого заместителя министра. Распоряжение вступило в силу 21 ноября 2017 года.
Напомним, 8 ноября с поста руководителя министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики ушел Игорь Краснов, занимавший эту должность с 2009 года.
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