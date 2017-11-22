Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Опубликована: Сегодня 13:51



фото: vokrug.tv фото: vokrug.tv

Dmitri Hvorostovsky On behalf of the Hvorostovsky family, it is with heavy hearts that we announce the passing of Dmitri Hvorostovsky - beloved operatic baritone, husband, father, son, and friend - at age 55. After a...

В октябре Хворостовскому исполнилось 55 лет. В июне 2015 года у него была диагностирована опухоль мозга. Он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона, затем, после двух месяцев лечения, вернулся на сцену. В конце 2016 года его здоровье ухудшилось.Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Широкую известность он получил в 1989 году после победы на международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе. В 1995 году был удостоен звания Народный артист России. Также награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).