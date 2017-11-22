Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Опубликована: Сегодня 13:51

фото: vokrug.tv
Умер оперный певец, народный артист России Дмитрий Хворостовский. Информацию о смерти певца подтвердила его семья в Facebook. «После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он тихо умер этим утром, 22 ноября, в кругу семьи, рядом со своим домом в Лондоне», - говорится в сообщении на странице Хворостовского.

Dmitri Hvorostovsky

On behalf of the Hvorostovsky family, it is with heavy hearts that we announce the passing of Dmitri Hvorostovsky - beloved operatic baritone, husband, father, son, and friend - at age 55. After a...



В октябре Хворостовскому исполнилось 55 лет. В июне 2015 года у него была диагностирована опухоль мозга. Он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона, затем, после двух месяцев лечения, вернулся на сцену. В конце 2016 года его здоровье ухудшилось.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Широкую известность он получил в 1989 году после победы на международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе. В 1995 году был удостоен звания Народный артист России. Также награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).


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