Обнальщик из Ижевска отделался условным сроком и штрафом в 120 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 16:03



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Известно, что руководитель общества с ограниченной ответственностью готовил платежные поручения для перевода денег на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты фиктивных услуг.Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей»). «Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца условно и штрафа в размере 120 тыс. рублей», - говорится в сообщении силовиков.