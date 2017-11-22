Обнальщик из Ижевска отделался условным сроком и штрафом в 120 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 16:03

фото: styler.rbc.ua
За обналичивание денег житель Ижевска получил более двух лет условно и штраф 120 тыс рублей. Как сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Удмуртии, мужчина скрыл прибыль от налоговой службы в размере 1 млн рублей.

Известно, что руководитель общества с ограниченной ответственностью готовил платежные поручения для перевода денег на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты фиктивных услуг.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей»). «Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца условно и штрафа в размере 120 тыс. рублей», - говорится в сообщении силовиков.


Теги
депутат видео преступление Владимир Путин выборы Голливуд ДТП ГЖД Удмуртия Интернет бюджет Можга бизнес наркотики природа Малая Пурга лес инвалид убийство суд США Воткинск праздник Дмитрий Медведев музыка ремонт пожар банк религия Госсовет УР Россия самолет рейтинг телевидение зоопарк полиция ГИБДД Сарапул футбол семья правительство Москва алкоголь ветеран терроризм школа безопасность мода Александр Волков дороги долг хоккей творчество МВД физкультура технологии прокуратура СМИ выставка Ижавто ИжГТУ финансы медицина пенсия Балезино Ижевск вода здоровье Украина промышленность розыск занятость кино молодежь Ува дети конкурс МЧС Глазов туризм траур пристав Завьялово фестиваль Новый год/Рождество спортсмен транспорт торговля Игра штраф погода свадьба армия ЖКХ образование СКП звезда строительство оружие животные
Все теги
Яндекс.Погода