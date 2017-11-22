|
Обнальщик из Ижевска отделался условным сроком и штрафом в 120 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 16:03 За обналичивание денег житель Ижевска получил более двух лет условно и штраф 120 тыс рублей. Как сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Удмуртии, мужчина скрыл прибыль от налоговой службы в размере 1 млн рублей.
Известно, что руководитель общества с ограниченной ответственностью готовил платежные поручения для перевода денег на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты фиктивных услуг.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей»). «Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца условно и штрафа в размере 120 тыс. рублей», - говорится в сообщении силовиков.