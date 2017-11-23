В Ижевске пенсионера-педофила обвиняют в семи эпизодах надругательства над девочками

Опубликована: 22 Ноября 2017 г. 17:12

фото: ustinka.kz
Пожилого жителя Ижевска обвиняют в надругательстве над маленькими девочками. 62-летнего мужчину обвиняют в семи эпизодах по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Работающий сантехником в одной из Ижевских больниц пенсионер с июня 2016 года по август 2017 года во дворе жилых домов в Ленинском районе Ижевска знакомился с девочками в возрасте 6-7 лет. Путем уговоров и предложений мужчина заманивал их к себе в квартиру, где на протяжении года неоднократно совершал в отношении девочек действия сексуального характера, пользуясь их беспомощным состоянием в силу малолетнего возраста. После он давал детям деньги - от 50 до 200 рублей. Правоохранители узнали о происходящем после того, как одна из потерпевших рассказала о происходящем родителям.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий личность злоумышленника установлена, он задержан. В настоящее время следствием установлены уже семь девочек-потерпевших. В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у него психическое расстройство в виде педофилии. Следователи занимаются установлением всех обстоятельств совершенных преступлений.


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