В Ижевске пенсионера-педофила обвиняют в семи эпизодах надругательства над девочками

Опубликована: 22 Ноября 2017 г. 17:12



фото: ustinka.kz фото: ustinka.kz

Работающий сантехником в одной из Ижевских больниц пенсионер с июня 2016 года по август 2017 года во дворе жилых домов в Ленинском районе Ижевска знакомился с девочками в возрасте 6-7 лет. Путем уговоров и предложений мужчина заманивал их к себе в квартиру, где на протяжении года неоднократно совершал в отношении девочек действия сексуального характера, пользуясь их беспомощным состоянием в силу малолетнего возраста. После он давал детям деньги - от 50 до 200 рублей. Правоохранители узнали о происходящем после того, как одна из потерпевших рассказала о происходящем родителям.В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий личность злоумышленника установлена, он задержан. В настоящее время следствием установлены уже семь девочек-потерпевших. В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у него психическое расстройство в виде педофилии. Следователи занимаются установлением всех обстоятельств совершенных преступлений.