|
В Ижевске главного бухгалтера ТСЖ подозревают в присвоении 200 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 08:30 В Ижевске главного бухгалтера ТСЖ «Московский» подозревают в присвоении 200 тыс рублей. Уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы завели по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения).
По данным следствия, занимая должность главного бухгалтера ТСЖ «Московский», женщина с 10 августа по 15 сентября этого года перечислила с расчетного счета ТСЖ на свой личный расчетный счет 200 тысяч рублей. Деньги подозреваемая потратила на личные нужды.
В рамках расследования в ТСЖ изъяты документы, представляющие интерес для следствия, допрошены его сотрудники. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Подозреваемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ей грозит до шести лет лишения свободы.