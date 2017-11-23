В Ижевске главного бухгалтера ТСЖ подозревают в присвоении 200 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: sadsha.ru
В Ижевске главного бухгалтера ТСЖ «Московский» подозревают в присвоении 200 тыс рублей. Уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы завели по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения).
 
По данным следствия, занимая должность главного бухгалтера ТСЖ «Московский», женщина с 10 августа по 15 сентября этого года перечислила с расчетного счета ТСЖ на свой личный расчетный счет 200 тысяч рублей. Деньги подозреваемая потратила на личные нужды.

В рамках расследования в ТСЖ изъяты документы, представляющие интерес для следствия, допрошены его сотрудники. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Подозреваемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ей грозит до шести лет лишения свободы.


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