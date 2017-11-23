Контроль биометрических данных заменит паспорта в России

Опубликована: Сегодня 09:28



фото: epira.ru фото: epira.ru

Ханин отметил, что VisionLabs уже предоставляет услуги распознавания лиц и на сегодняшний день подобные технологии позволяют заменить документы на контроль биометрических данных.«С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные», — сказал Ханин, уточнив, что сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза обеспечивает высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов.При этом основатель VisionLabs подчеркнул, что в ближайшие годы страны вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому еще не готовы.