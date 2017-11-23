Число браков в Удмуртии увеличилось, а вот разводиться стали меньше

Опубликована: Сегодня 10:33

фото: kolobuga.ru
За десять месяцев 2017 года в Удмуртии родилось 15 147 детей. Как сообщает Удмуртстат, это на 2 656 детей (14,9%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число умерших за тот же период составило 15 235 человек, что на 847 человек (5,3%) меньше. Таким образом, в республике отмечена естественная убыль населения в 88 чел. При этом за 10 месяцев прошлого года наблюдался естественный прирост 1 721 человек.

Также сотрудники Удмуртстата отмечают, что с начала года в республике зарегистрировано 8 374 брака, это на 817 регистраций больше прошлогоднего периода. А вот число разводов, напротив, сократилось на 53 — до 4 341 регистраций.
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