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Сбербанк запустит сервис оплаты в магазинах с помощью QR-кода
Опубликована: Сегодня 11:40 Сбербанк планирует запустить сервис оплаты в магазинах с помощью сканирования телефоном QR-кода. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя банка, в ближайшее время будет запущена пилотная версия проекта.
Платеж будет осуществляться с помощью приложения «Сбербанк онлайн» посредством скана телефоном QR-кода. Сервис смогут поддерживать магазины, службы курьерской доставки и терминалы самообслуживания, которые работают со Сбербанком, отмечает издание.
Исследования показали, что клиенты готовы платить по QR-коду, рассказал представитель банка. По его информации, приложением «Сбербанк онлайн» пользуется 28 миллионов россиян в месяц.