Сбербанк запустит сервис оплаты в магазинах с помощью QR-кода

Опубликована: Сегодня 11:40



фото: setphone.ru фото: setphone.ru

Платеж будет осуществляться с помощью приложения «Сбербанк онлайн» посредством скана телефоном QR-кода. Сервис смогут поддерживать магазины, службы курьерской доставки и терминалы самообслуживания, которые работают со Сбербанком, отмечает издание.Исследования показали, что клиенты готовы платить по QR-коду, рассказал представитель банка. По его информации, приложением «Сбербанк онлайн» пользуется 28 миллионов россиян в месяц.