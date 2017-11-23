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В Глазове водитель «Тойоты» протаранил дерево
Опубликована: Сегодня 12:49 Получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию водитель «Тойоты», который не справился с управлением и врезался в дерево. По данным 1 отдела УГИБДД России по Удмуртии, авария произошла утром в Глазове в среду, 22 ноября, в 05.20 на улице Короленко.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
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